Von Liz Hoffman und Ryan Tracy

WASHINGTON (Dow Jones)--Die großen US-Banken haben auch den zweiten Teil des jüngsten Stresstests bestanden. Die US-Notenbank genehmigte die Pläne der Institute für Ausschüttungen an ihre Aktionäre. Die Regulierer halten die Banken also inzwischen für gesund genug, dass sie kein Kapital mehr horten müssen - und es in einigen Fällen auch wieder an ihre Investoren zurückgeben können.

Die Federal Reserve genehmigte die Kapitalausschüttungspläne aller 34 getesteten Banken. Die Institute, zu denen Großbanken wie J.P. Morgan Chase & Co, mittelgroße Kreditgeber wie Regions Financial Corp und Kreditkartenfirmen wie American Express gehören, verwalten mehr als 75 Prozent des Gesamtvermögens aller amerikanischen Finanzunternehmen.

Erstmals seit Beginn der jährlichen Stresstest 2011 bestanden alle Institute den zweiten Teil, bei dem auch qualitative Kriterien angewandt und das Risikomanagement der Banken beurteilt wurde. Die Ergebnisse markieren einen Wendepunkt und könnten eine Rückkehr zu den Zeiten vor der Finanzkrise einläuten, als die Banken verlässliche Dividendenzahler waren und die Aktionäre in Scharen investierten.

Im Durchschnitt beantragten die Unternehmen Ausschüttungen, deren Höhe bei fast 100 Prozent ihrer erwarteten Gewinne im kommenden Jahr lagen, wie hochrangige Fed-Vertreter sagten. Im vergangenen Jahr lag diese Quote bei 65 Prozent. Analysten gehen davon aus, dass mehrere Banken einschließlich der Citigroup bei der Fed beantragen, in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2018 mehr Geld ausschütten zu dürfen.

Viele der Banken dürften nach der Veröffentlichung der Testergebnisse nun ihre neuen Dividenden- und Aktienrückkaufspläne bekanntgeben.

Offenbar sind die Banken inzwischen besser darin geworden, die Methodik der Notenbank zu durchschauen und ihre Anträge entsprechend anzupassen. Morgan Stanley, Goldman Sachs und State Street haben eine der Mindestkapitalquoten der Fed nur ganz knapp übertroffen - nur ein paar zehntel Prozentpunkte weniger, und sie wären durchgefallen.

Auch im ersten Teil des Stresstests mit einer Simulation schwieriger Marktbedingungen bis hin zu einer schweren Rezession hatten alle großen US-Geldhäuser bestanden. Die großen Banken schafften es nun das dritte Jahr in Folge, dass die Fed ihnen eine gute Verfassung attestierte. Sie bestanden die Simulation einer Krise mit mehr Kapital, als sie vor Beginn der Krise 2008 hatten.

Einzig der Ausschüttungsplan von Capital One wurde nur unter der Bedingung genehmigt, dass der Finanzdiensleister diesen wegen "wesentlicher Schwächen" innerhalb von sechs Monaten neu einreicht.

June 28, 2017 16:59 ET (20:59 GMT)

