Westinghouse Electric Company meldete heute die Berufung von José Emeterio Gutiérrez zum President und Chief Executive Officer durch das Board of Directors von Westinghouse. Seit Juni 2016 diente er als Interim-President und CEO.

"Es war mir eine Ehre, im vergangenen Jahr als Interim-President und CEO zu dienen", sagte José Emeterio Gutiérrez. "Ich freue mich, offiziell zum President und CEO bestellt zu werden und bin gespannt darauf, was wir erreichen können, während Westinghouse die Weichen für die Zukunft stellt."

Gutiérrez kam im Jahr 2008 zu Westinghouse Electric Company und diente als Technical Director für Nuclear Services und Regional Vice President Spaniens. Dabei leitete er von 2008 bis 2010 alle Services-Aktivitäten von Westinghouse in Spanien. 2010 wurde Gutiérrez zum Managing Director und Vice Pesident für Südeuropa der Region Europa, Naher Osten und Afrika (Europe, Middle East and Africa, EMEA) von Westinghouse berufen.

Im April 2012 wurde er zum Senior Vice President der weltweiten Organisation Nuclear Fuel and Components Manufacturing (NF&CM) von Westinghouse ernannt. Er bekleidete diese Funktion bis zu seiner Ernennung zum Interim-President und CEO.

Gutiérrez begann seine berufliche Laufbahn in der Nuklearindustrie bei ENUSA Industrias Avanzadas S.A. in Spanien, wo er 22 Jahre lang eine Reihe von Führungspositionen im Brennstoffbereich innehatte. In seiner Funktion als Director für Kernbrennstoffe bei ENUSA war Gutiérrez für die Leitung der Produktionsanlage Juzbado zuständig und hatte die volle Verantwortung gegenüber der spanischen Atomaufsichtsbehörde.

Gutiérrez diente von 2009 bis 2011 als Vorsitzender der kerntechnischen Gesellschaft Spaniens und ist Mitglied bei zahlreichen europäischen Organisationen, darunter Foratom und der European Nuclear Society. Er war zudem Dekan der Business School of Westinghouse University, die sich der Vorbereitung der Belegschaft von Westinghouse auf die Zukunft widmet.

Gutiérrez hat einen Abschluss als Bauingenieur der Polytechnischen Universität Madrid und ist mit einem Westinghouse Customer 1st (kontinuierliche Verbesserung) Green Belt zertifiziert.

