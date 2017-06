Berlin (ots) -



Heute Abend haben die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zehn Projekte ausgezeichnet, die Mobilität dank digitaler Lösungen sicherer und zuverlässiger machen. Dorothee Bär, MdB, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, würdigte gemeinsam mit Ute Weiland, Geschäftsführerin der Initiative "Deutschland - Land der Ideen", Vertreter der zehn Leuchtturmprojekte im Bundesverkehrsministerium in Berlin.



Die zehn Preisträger des Deutschen Mobilitätspreises 2017:



A-PiMod - Cockpit der Zukunft, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V., Braunschweig, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/apimod



dguard - eCall-System für Motorräder, digades GmbH - Digitales und analoges Schaltungsdesign, Zittau, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/dguard



Emergency Assist - Automatische Hilfe für Autofahrer im Notfall, Volkswagen PKW, Wolfsburg, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/emergencyassist



FAPS - Fraunhofer IVI Accident Prevention School, Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI, Dresden, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/faps



Ghostbuster - Geisterfahrer frühzeitig erkennen, Daniel Gillo, Benjamin Kirsch, Julian Neu / Universität des Saarlandes, Saarbrücken, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/ghostbuster



HIGH-TOOL - Analysetool für Verkehrspolitiken und Mobilitätskonzepte, Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/hightool



InREAKT - Notfall-Management im ÖPNV, STUVA - Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen e.V. (in Kooperation mit weiteren Institutionen), Köln, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/inreakt



Lido/SurfaceData - Hindernisse im Luftverkehr frühzeitig erkennen, Lufthansa Systems GmbH & Co. KG, Raunheim, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/lido



PSIroads-MDS - Multikriterielle Entscheidungsunterstützung für proaktives und kooperatives Verkehrsmanagement, PSI Mines&Roads GmbH, Aschaffenburg, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/psiroads



Wuidi - Gemeinsam Wildunfälle vermeiden, wuidi GmbH, Leiblfing, www.deutscher-mobilitaetspreis.de/wuidi



"Deutschland ist das Mobilitätsland Nr. 1! Mit dem Deutschen Mobilitätspreis fördern wir bewegende Innovationen 'Made in Germany'. Denn mit den besten Ideen werden wir zum Vorreiter für die Mobilität 4.0!", so Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.



"Die Preisträger zeigen, wie digitale Innovationen Mobilität noch sicherer machen können. Die Menschen hinter den Projekten leisten mit ihrer Kreativität und ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes", so Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI) und Präsident des Deutschland - Land der Ideen e. V.



Eine 16-köpfige Expertenjury unter dem Vorsitz von Dorothee Bär wählte aus rund 170 Bewerbungen die Preisträger aus. Gesucht wurden im Wettbewerbsjahr 2017 wegweisende Best-Practice-Projekte zum Schwerpunktthema Sicherheit.



Die Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen", BMVI und Digital-Gipfel



Mit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen und digitale Innovationen öffentlich sichtbar. Folgende Mitglieder der Plattform "Digitale Netze und Mobilität" des Digital-Gipfels unterstützen den Deutschen Mobilitätspreis: Continental Automotive GmbH, Deutsche Bahn AG, Deutsche Telekom AG, Ericsson GmbH, Esri Deutschland GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. www.deutscher-mobilitaetspreis.de



