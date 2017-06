Amsterdam (ots/PRNewswire) -



Erstes Quartal 2018 als Einführungsdatum anvisiert



Wie Norgine B.V. heute bekanntgab, hat es die Annahme des

NDA-Antrags (New Drug Application, dt. Antrag auf

Arzneimittelzulassung) von der US-amerikanischen Food and Drug

Administration (FDA) für PLENVU®* (NER1006) erhalten. PLENVU® ist ein

neuartiges, niedervolumiges (1L) Präparat auf Polyethylenglykolbasis

zur Vorbereitung des Darmtrakts, das eine komplette Darmreinigung

ermöglichen soll mit besonderer Berücksichtigung des Kolon aszendens.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130829/633895-a )



2016 hat Norgine PLENVU® in den USA und Kanada an Salix

lizenziert.



Peter Stein, Chief Executive Officer von Norgine, sagte: "Wir sind

erfreut, dass die FDA den Zulassungsantrag für PLENVU® angenommen

hat, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Salix. Mit

dieser Partnerschaft stellen wir sicher, dass Patienten Zugang zu

einem neuen und erprobten, niedervolumigen Präparat zur Vorbereitung

des Darmtrakts haben, das die Qualität der Koloskopie verbessern

kann. Ultimativ wird dies die Detektion von Adenomen und Polypen

verbessern, die oftmals unentdeckt bleiben und nicht selten zu

Kolorektalkrebs führen."



Eine effektive Vorbereitung des Darmtrakts ist ein wichtiger

Faktor für eine erfolgreiche Koloskopie und die Detektion von

Adenomen und Polypen", sagte Mark McKenna, Senior Vice President und

Geschäftsführer von Salix Pharmaceuticals. "Im Falle einer Zulassung

kann PLENVU® die Darmreinigung und die gesamte Vorbereitung des

Darmtrakts für eine Koloskopie stressfreier machen."



Norgine wird PLENVU® global herstellen und das Produkt über seine

Infrastruktur in Europa, Australien und Neuseeland kommerzialisieren.



*Vorläufig zugelassener Name



Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter www.norgine.com



Originaltext: Norgine

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053324

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053324.rss2



Pressekontakt:

Norgine

Isabelle Jouin, T: +44 (0)1895 453643

Charlotte Andrews, T: +44 (0)1895 453607

Folgen Sie uns auf @norgine