Tokio (ots/PRNewswire) - Die Serie DURANEX (R) SF (Polybutylen-Terephthalat - PBT) von Polyplastics Co. Ltd. deckt den steigenden Bedarf der Kunden bei der Verkleinerung von Komponenten in Bereichen wie Automobil, Unterhaltungselektronik und industrieller elektrischer Geräte. Mit dem doppelten Fließvermögen von normalem PBT kann Serie DURANEX SF extrem dünne Wandbereiche von Formteilen füllen, was für die Gestaltung leichtgewichtiger Anwendungsprodukte entscheidend ist. Das hohe Fließvermögen der Serie DURANEX SF trägt zur Verkleinerung im Produktdesign, optimierter Verarbeitung und geringeren Energiekosten im Spritzgießen bei.



Die exzellente Balance mechanischer und elektrischer Eigenschaften führt neben hoher Formbarkeit und Haltbarkeit zur Nutzung von PBT mit verschiedenen Zusatzstoffen in einer Reihe von Anwendungen. Je kleiner und dünner die Gestaltung der Anwendung aber wird, je höher muss das Fließvermögen des Harzes sein. Gewöhnlich kam Harz mit extrem hohen Fließvermögen wie LCP zum Einsatz, das mehr kostet und höhere Temperaturen in der Formung fordert als PBT. Die Serie DURANEX SF entspricht diesen Anforderungen und stellt die Vielseitigkeit von PBT zur Verfügung, darunter bessere elektrische Eigenschaften und Flexibilität bei der Gestaltung.



Polyplastics bietet eine Auswahl der Serie DURANEX SF mit geringem Verzug und hoher Füllung:



- SF3300: Standard GF-verstärkt - SF733LD: Geringer Verzug - SF755: Hohe Füllung



Über Polyplastics



Polyplastics ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung technischer Kunststofflösungen. Das Unternehmen hat im Bereich POM (Polyacetal-Copolymere) weltweit den größten Marktanteil. Seine technischen Fachleute verbessern dank 50 Jahren Erfahrung die Herstellung und Produktleistung mit höchster Kompetenz. Ein globales Netzwerk in Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unterstützt das Team dabei, modernste Lösungen für einen Markt zu finden, der sich stetig entwickelt.



