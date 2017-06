HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu G20:

"Die Tagung der G20 findet stets in dem Land statt, das den Vorsitz innehat. Das ist momentan Deutschland. Zum Glück. Nicht weil es so schön ist, Putin, Trump und Erdogan gleichzeitig zu begrüßen, sondern weil man sich nur einmal ausmalen muss, in der aktuellen Weltlage wäre einer von ihnen Gastgeber der mächtigsten Industrie- und Schwellenländer. Welches Bild ginge von Tagungsorten in die Welt, in denen schon viel Mut erforderlich ist, um für die Rechte Homosexueller einzustehen? Vor welcher Machtkulisse könnten sich Despoten mithilfe der G20 inszenieren? Dagegen ist Deutschland ein Gastgeber, der seine Fähigkeit zu Führung und Moderation nicht mehr verstecken muss. Die Bundesregierung kann selbstbewusst Impulse setzen, etwa beim Klimaschutz. Und sie kann Vorbild sein im Umgang mit Bürgerrechten und Kritikern."/DP/jha

