MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Frankreich:

"Macron ist klar, dass ohne Wiederbelebung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt die Vorschusslorbeeren, die ihm die Bürger gegeben haben, schnell welken werden. Und ewige Debatten mit den Gewerkschaften will Macron sich jetzt nicht leisten. Die Protestwellen auf der Straße werden ohnehin kommen, wenn die Macht der Gewerkschaften zugunsten von Betriebsräten in den Unternehmen zurückgedrängt wird. Vieles von dem, was Macron jetzt den Franzosen verordnen will, erinnert an die bittere Medizin der deutschen "Agenda" aus dem Jahr 2003. Sie wird vielen nicht schmecken. Aber Macron will das Tal der Tränen - im Gegensatz zu Griechen und Italienern - mit Vollgas durchfahren. Damit der Aufschwung möglichst rasch kommt."/DP/jha

