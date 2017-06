MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Bauerntag:

"Der Bauer im Einklang mit der Natur - vielleicht war das ja schon immer ein Mythos. Ein Blick in die alten statistischen Jahrbücher zur Landwirtschaft zeigt jedenfalls, dass dort bereits Ende des 19. Jahrhunderts munter Unkrautvernichtungsmittel und Dünger ausgebracht wurden. Sicherlich will kein Bauer seine Umwelt bewusst zerstören, und es gibt viele, die sie mit ihrer Arbeit zu schützen versuchen. Doch die Landwirtschaft insgesamt ist im Missklang mit der Natur - weil immer mehr Lebensmittel zu immer günstigeren Preisen produziert werden sollen. "Wachse oder weiche', das ist das Mantra des Deutschen Bauernverbands (DBV). Dass Böden, Pflanzen und Tiere dafür teils rücksichtslos ausbeutet werden, nehmen seine Funktionäre in Kauf."/DP/jha

