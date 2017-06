FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Einzelhandel 05/17 08:00 D: Überschuldungsstatistik Jahr 2016 08:00 D: Schulden der öffentlichen Haushalte 1. Vierteljahr 2017 08:00 S: Hennes & Mauritz Q2-Zahlen 08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 07/17 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 06/17 09:00 E: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 10:00 D: VDMA Auftragseingang 05/17 10:00 D: MLP Hauptversammlung, Wiesloch 10:00 D: Bijou Brigitte Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Sixt Leasing Hauptversammlung, München 10:00 D: Bauer Hauptversammlung, Schroben. 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/17 10:30 D: Merck KGaA eröffnet ein neues Verpackungszentrum in Aubonne/Schweiz für Biotech-Produkte mit Vorstandschef Stefan Oschmann 10:30 D: Pk BASF zu Forschungsvorhaben, u.a. mit Vizevorstandschef Martin Brudermüller, Ludwigshafen 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/17 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 06/17 (endgültig) 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 06/17 11:00 EU: Geschäftsklimaindex 06/17 11:00 D: Nanogate Hauptversammlung, Saarbrücken 11:00 D: VDIK Halbjahres-Pk, Frankfurt 14:00 D: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/2017 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 19:00 USA: Fed-Chef von St. Louis, Bullard, hält Rede in London 22:15 USA: Nike Q4-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Covestro Capital Markets Day D: GFT Technologies Capital Markets Day D: Hella Capital Markets Day USA: Micron Technologies Q3-Zahlen SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Abschluss Deutscher Bauerntag 2017 des Bauernverbands + Rede EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) + Rede Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) 09:00 D: Bundestag mit Regierungserklärung Merkel zum EU- und G20-Gipfel 09:30 D: Zweiter Tag der Bankentagung "Börsen-Zeitung" zum Privatkundengeschäft 10:00 D: Bayerischer Sparkassentag 2017 mit Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret und Sparkassenpräsident Ulrich Netzer + 0900 Pressefrühstück mit Ulrich Netzer 10:00 D: Pk Beiersdorf Vorstandschef Stefan Heidenreich und Bürgermeister Olaf Scholz informieren über Neubau der Konzernzentrale 10:00 D: DZ Bank Kapitalmarktkonferenz u.a. mit DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch, ifo-Präsident Clemens Fuest, RWI-Präsident Christoph Schmidt 10:00 D: Pk Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung zu Studie über Wirtschaftswachstum und seine Folgen, Berlin 10:00 D: Ikea-Bett"Malm" beschäftigt BGH - Frankfurter Designbüro klagt wegen angeblichen Ideenklaus 10:00 D: Oberlandesgericht verhandelt zwei Klagen auf Rückabwicklung von Kaufverträgen von zwei abgasmanipulierten VW-Fahrzeugen, Celle 11:00 D: Bundesarbeitsgericht entscheidet über Schadensersatzansprüche von Thyssen Krupp gegen einen Ex-Manager im Zuge des sogenannten Schienenkartells, Erfurt 13:00 D: Daimler steht wegen angeblich irreführender Werbung vor Gericht Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Autobauer vor, Verbraucher mit Werbung über saubere Dieselmotoren der C-Klasse in die Irre geführt zu haben. Dabei geht es unter anderem um die Aussage, dass die Stickoxid-Emissionen durch die Abgas-Nachbehandlung um bis zu 90 Prozent reduziert werden können 14:00 D: Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern (bis 30.06.2017) Das Saarland hat 2017 und 2018 den Vorsitz. Aktuelle Schwerpunkte der Konferenz sind Cybersicherheit und Digitalisierung. D: Aufsichtsrat von Bombardier Transportation entscheidet über Eckpunkte für die Neuausrichtung des Unternehmens, Berlin D: Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern (bis 30.06.) IRL: Frist für Verhandlungen zur Regierungsbildung in Nordirland läuft aus

