Update von Manganese X - Metallurgische Tests erfolgreich, Frühlingsbohrprogramm abgeschlossen

29. Juni 2017 - Montreal (Quebec). Manganese X Energy Corp. (TSX-V: MN, FSE: 9SC2, TRADEGATE: 9SC2, OTC PINK: SNCGF) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Frühlingsbohrprogramm in seinem Mangankonzessionsgebiet Houlton Woodstock in Carleton County, fünf Kilometer nordwestlich von Woodstock (New Brunswick) gelegen, abgeschlossen wurde. Das Bohrprogramm umfasste neun Bohrlöcher auf insgesamt 1.599 Metern in den Gebieten Sharpe und Moody Hill der Lagerstätte, wo im Rahmen früherer Bohrungen im Jahr 2016 Manganoxidgehalte von 16,73 Prozent auf 32,85 Metern (107,8 Fuß) und 13,87 Prozent auf 52,6 Metern (172,5 Fuß) durchschnitten wurden (siehe Pressemitteilung vom 14. Februar 2017). Die Analyseergebnisse sollten bis Mitte/Ende Juli eintreffen.

Manganese X Energy Corp. freut sich auch bekannt zu geben, dass es die Ergebnisse einer Reihe diagnostischer Laugungstests erhalten hat, die von zwei der renommiertesten Testverfahren-Forschungslabors Kanadas durchgeführt wurden, um ein wertschöpfendes Manganprodukt für den nordamerikanischen Lithium-Ionen-Batterien-Markt zu entwickeln. Die Kinetik des Laugungsverfahrens scheint äußerst günstig für hohe Mangangewinnungswerte von bis zu 96 Prozent bei einer kurzen Kontaktzeit zu sein, während die Löslichkeit von Eisen und anderen Alkalimetallen niedrig bleibt, was die Downstream-Verarbeitungsanforderungen vereinfachen könnte.

Angesichts dieser positiven Ergebnisse ist das Unternehmen nun im Begriff, an einer Ausschreibung für ein Marketing- und ökonomisches Kostenbewertungsprojekt zur Untersuchung einer Vielzahl an marktgängigen Manganprodukten teilzunehmen. Dieses ökonomische Kostenbewertungsprojekt wird in erster Linie auf die Branche der Lithium-Ionen-Batterien-Produktion ausgerichtet sein, um die optimalen Kombinationen aus Nebenprodukten (Konzentraten) für weitere technische Entwicklungen und zukünftige Initiativen auszuwählen. Ich bin angesichts der hohen Gewinnungsrate der Laugungstests äußerst zuversichtlich. Diese Ergebnisse bestätigen unsere Erkenntnisse hinsichtlich der Produktion unterschiedlicher Manganproduktkonzentrate, einschließlich EMD (elektrolytisches Mangandioxid) für Lithium-Ionen-Batterien, Akkus von Elektrofahrzeugen sowie für Speichereinheiten von Solarpaneelen. Wir sind bestrebt, unser Ziel zu erreichen, das erste nordamerikanische Manganabbauunternehmen zu werden, das ein machbares emissionsfreies wertschöpfendes Manganprodukt produziert, sagte CEO Martin Kepman.

Wir führen weiterhin unsere Kaufprüfung des potenziellen Erwerbs eines zusätzlichen Mangankonzessionsgebiets durch.

Manganese X Energy möchte sich für die finanzielle Unterstützung der Provinz New Brunswick im Rahmen des New Brunswick Junior Mining Assistance Program (das NBJMAP) bedanken.

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätssicherung/-kontrolle

Roger Dahn, B.Sc., P.Geo (New Brunswick), Vice President of Exploration von Manganese X Energy, ist für diese Pressemeldung als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 zuständig und hat den Inhalt auf seine Genauigkeit geprüft.

Über Manganese X Energy

Manganese X Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte mit großem Potenzial in Nordamerika zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren sowie die Stahlindustrie mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bestrebt, mittels umweltfreundlicher, grüner/emissionsfreier Verfahren neue Methoden zu entwickeln und Mangan zu niedrigeren, konkurrenzfähigen Kosten zu produzieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Martin Kepman Interismistischer CEO & Director martin@kepman.com 1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40216 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40216&tr=1

