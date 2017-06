FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MJS XFRA AU000000SYD9 SYDNEY AIRPORT STAPLED 0.110 EUR

UK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.238 EUR

WTEA XFRA DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ 0.080 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.030 EUR

WW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.053 EUR

GJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.112 EUR

ZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.335 EUR

RPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.282 EUR

RAC XFRA US76009N1000 RENT-A-CENTER INC. DL-,01 0.070 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.186 EUR

RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.194 EUR

PEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.026 EUR

LLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.352 EUR

IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EUR

GLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.114 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.097 EUR

1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.044 EUR

42DA XFRA US26613Q1067 DUPONT FABROS TECH.DL-,01 0.440 EUR

G2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.365 EUR

CPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.053 EUR

CZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.189 EUR

ZNH XFRA US1694091091 CHINA SOU.AIRL.YC1 ADR/50 0.644 EUR

CIA XFRA US16937R1041 CHINA EAS. AIRL.H ADR/50 0.313 EUR

CLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.407 EUR

AKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.141 EUR

AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 0.836 EUR

AG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.116 EUR

CW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.066 EUR

6AH XFRA KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10 0.006 EUR

NI7 XFRA JP3749400002 NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD 0.162 EUR

IQ3 XFRA JP3152750000 GMO INTERNET INC. 0.049 EUR

6PSK XFRA IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.029 EUR

6PSH XFRA IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.047 EUR

6PSD XFRA IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.191 EUR

6PSC XFRA IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.155 EUR