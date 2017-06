FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

93M XFRA DE000A0L1H32 MPH MITT.PHARMA HLDG 0.120 EUR

XFRA XS1394812595 NORSKE SKOGIND.16/26 REGS 0.000 %

HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.264 EUR

SPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.079 EUR

INNH XFRA NL0000116127 ING GROEP 04-UND. FLR 0.001 %

XFRA XS1387985770 KAISA GRP HLDG 16/20 B 0.002 %

XFRA XS1387986075 KAISA GRP HLDG 16/21 D 0.002 %

XFRA XS1387985424 KAISA GRP HLDG 16/19 A 0.002 %

XFRA XS1387985853 KAISA GRP HLDG 16/20 C 0.002 %

LNSX XFRA DE000A0DPRE6 SIXT LEASING O.N. 0.480 EUR