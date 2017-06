FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA XS1387986158 KAISA GRP HLDG 16/21 E 0.002 %

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.015 EUR

1MTA XFRA DK0060497295 MATAS A/S DK 2,50 0.847 EUR

DJF3 XFRA DE0009789867 ALLIANZ FLEXI EO BALANCE 1.343 EUR

DMRA XFRA DE000A1YDDY4 DEMIRE DT.MTS.RE WDL13/18 0.015 EUR

C9DL XFRA LU0326961637 GANADOR-SPIRIT INVEST A 0.800 EUR

WE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.062 EUR

TMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.132 EUR

RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 0.702 EUR

PKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 0.088 EUR

OJS1 XFRA US67812M2070 ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 0.087 EUR

XFRA LV0000801363 MOGO 14-21 0.000 %

HC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01 0.070 EUR

GAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.203 EUR

ET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.070 EUR

CTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.139 EUR

BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.274 EUR

IJU XFRA SE0000936478 INTRUM JUSTITIA SK-,02 0.922 EUR

UMA XFRA LV0000100899 LATVIJAS GAZE EO 1,40 0.930 EUR

BOF XFRA HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG) 0.071 EUR

AF5 XFRA FR0004180537 AKKA TECHS INH. EO 1,53 0.600 EUR

N7G XFRA DE000A0JKHC9 NANOGATE AG 0.110 EUR

MLP XFRA DE0006569908 MLP AG 0.080 EUR

BIJ XFRA DE0005229504 BIJOU BRIGITTE O.N. 3.000 EUR

SUR XFRA DE0005176903 SURTECO SE 0.800 EUR

B5A XFRA DE0005168108 BAUER AG 0.100 EUR

VIH XFRA DE0002457512 VIB VERMOEGEN O.N. 0.550 EUR

G3C XFRA AU000000GNC9 GRAINCORP LTD. 0.100 EUR

XD4 XFRA AT000000STR1 STRABAG SE 0.950 EUR

3TG XFRA KYG905191022 TRIGIANT GROUP LTD HD-,01 0.002 EUR

DI7C XFRA DE0009789834 ALLIANZ FLEXI EURO DYNAM. 1.311 EUR

68C XFRA KYG2116J1085 CHINA CONCH VENT. HD -,01 0.034 EUR

6HW XFRA PLBH00000012 BK HANDLOWY W WARS. ZY 4 1.069 EUR

INNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.002 %