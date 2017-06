FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LM1 XFRA US5020791068 LMI AEROSPACE DL-,02

XFRA CA7078871059 PENN WEST PETROLEUM

FM8 XFRA CA61534J1057 MOOD MEDIA CORP.

219 XFRA GB00BKY7HG11 EXOVA GROUP PLC LS -,01

CBU XFRA US12646R1059 CST BRANDS INC. DL-,01

C0Q XFRA CH0198251305 COCA-COLA HBC NA.SF 6,70