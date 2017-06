Die niederländische Regierung hat sich von weiteren Anteilen an der verstaatlichten Bank ABN Amro getrennt. Durch den Verkauf von 65 Mio. Aktien zu je 22,75 Euro nahm der Staat fast 1,5 Mrd. Euro ein. Damit sinkt der Staatsanteil auf 63 % von 70 %. Der Staat will seine Beteiligung nach und nach weiter abschmelzen.br/>

ABN Amro wurde 2009 nach Problemen in der weltweiten Finanzkrise verstaatlicht. Ende 2015 feierte das Geldhaus sein Comeback an der Amsterdamer Börse. Damals trennte sich der Staat zunächst von 23 % der Aktien zu einem Preis von je 17,75 Euro. br/>

