NEW YORK (Dow Jones)--Die Fusionspartner Dow Chemical und Dupont reagieren auf den Druck von Investoren: Sie lassen Änderungen an der Aufteilung des Unternehmens in drei separate Konzerne überprüfen, die nach dem Zusammenschluss geplant ist. Wie die Konzerne mitteilten, wurde zu diesem Zweck die Beratungsfirma McKinsey angeheuert. Auslöser war die Forderung des Investors Glenview nach Änderungen an den Aufspaltungsplänen. Zuvor hatten die Investoren Third Point und Trian eine Überprüfung angemahnt. Ihnen gehen die Pläne nicht weit genug.

Die Ergebnisse der Überprüfung soll es kurz nach dem Vollzug der Fusion geben, die für August erwartet wird. Dow und Dupont wollen sich zunächst für kurze Zeit zusammenschließen und dann das gesamte Gebilde in drei börsennotierte Unternehmen aufspalten: Eines für Agrarchemie, eines für Spezialprodukte und eines für Chemiestoffe.

Die Boards beider Unternehmen unterstützen eine Portfolio-Überprüfung für DowDupont, teilten die Konzerne mit. Sie wird von McKinsey in enger Zusammenarbeit mit den Boards durchgeführt.

June 29, 2017 01:15 ET (05:15 GMT)

