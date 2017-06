Singapur - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 47,50 US-Dollar und damit 19 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 44,98 Dollar.

Zahlen zur US-Ölproduktion stützten auch weiterhin die Preise, ...

