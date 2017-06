Dublin (awp) - Das Pharmaunternehmen COSMO kann einen Studienerfolg verbuchen. So hat der deutsche Lizenzgeber Paion in einer Phase-III-Studie mit Remimazolam sein Ziel (primärer Endpunkt) erreicht. Getestet wurde das Mittel in der prozeduralen Sedierung in Bronchoskopiepatienten, heisst es in einer COSMO-Mitteilung am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...