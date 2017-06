Die Aktie von Paion zeigt einmal mehr, dass sich das Warten bei guten Werten im Biotechsektor absolut lohnen kann. Der Titel verzeichnete am Mittwochabend einen deutlichen Kurssprung, nachdem Paion gemeldet hatte, Remimazolam, ein ultrakurz wirksames Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, den primären Endpunkt zur Wirksamkeit in einer pivotalen US-Phase-3-Studie in der Indikation "Kurzsedierung bei kleinen Eingriffen" bei Patienten, die sich einer Bronchoskopie (Lungenspiegelung) unterzogen, erreicht hat. Dr. Wolfgang Söhngen, Vorstandsvorsitzender der Paion AG, kommentierte: "Ich möchte mich bei den Patienten und Medizinern, die an der Studie teilgenommen haben, herzlich bedanken. Wir sind begeistert von den heute veröffentlichten Studienergebnissen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Bronchoskopiestudie haben wir einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von Paion und auf dem Weg zur Zulassung von Remimazolam erreicht."

Den vollständigen Artikel lesen ...