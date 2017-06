Der amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney (ISIN: US2546871060, NYSE: DIS) wird eine halbjährliche Dividende in Höhe von 0,78 US-Dollar je Aktie an seine Investoren auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,56 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 106,86 US-Dollar einer Dividendenrendite von 1,46 Prozent. Walt Disney zahlt seit 1956 eine Dividende an seine Aktionäre aus. Das Unternehmen gibt als ...

