Anfang Juni durften sich die Aktionäre der Aareal Bank (WKN:540811) freuen: Die Dividende trudelte auf ihren Konten ein! Und die war nicht von schlechten Eltern, stolze 5,3 % betrug die Dividendenrendite am Tag der Hauptversammlung!



Dividendenjäger werden sich nun die Frage stellen, ob die Ausschüttungen in den nächsten Jahren ähnlich üppig ausfallen werden. Um diese Frage zu beantworten, habe ich einen Blick auf die Chancen und Risiken der Aareal Bank-Aktie geworfen.

Die Chancen

Eine wichtige Voraussetzung für ein stabile, ja vielleicht sogar steigende Dividende, ist Wachstum. Den wer rastet, der rostet und wird irgendwann den Anschluss an die Konkurrenz verlieren. Ganz klar: Das wäre Gift für die hohe Dividendenrendite!



Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...