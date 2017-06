Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) mit "Hold" und einem Kursziel von 3600 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Die LSE sei einer der am breitesten diversifizierten Börsenbetreiber weltweit, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings sei die Aktie im Vergleich zur Konkurrenz schon sehr hoch bewertet./gl/ajx

