Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Grammer +0,72% auf 47,435, davor 7 Tage im Minus (-7,31% Verlust von 50,81 auf 47,09), Deutsche Telekom +0,03% auf 16,245, davor 6 Tage im Minus (-3,36% Verlust von 16,8 auf 16,24), Intel +1,63% auf 34,2, davor 6 Tage im Minus (-5,24% Verlust von 35,51 auf 33,65), Linde 0% auf 170, davor 6 Tage im Minus (-4,04% Verlust von 177,15 auf 170), Zalando +1,2% auf 40,89, davor 6 Tage im Minus (-9,67% Verlust von 44,73 auf 40,41), Rio Tinto -0,05% auf 3155,5, davor 5 Tage im Plus (5,23% Zuwachs von 3000 auf 3157), voestalpine -1,41% auf 40,095, davor 5 Tage im Plus (4,47% Zuwachs von 38,93 auf 40,67), Evotec -0,31% auf 14,255, davor 5 Tage im Plus (4,92% Zuwachs von 13,63 auf 14,3), Deutsche Boerse +0,54% auf 93,9, davor 5 Tage im Minus (-4,35% Verlust von...

