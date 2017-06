Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Onlineportal-Betreibers Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36,70 Euro belassen. Die jüngste Kapitalmarktveranstaltung des Medienkonzerns Axel Springer zum Online-Rubrikengeschäft habe gezeigt, dass dessen Immobilienanzeigen-Töchter Immowelt und Immonet sich nach der Integration in den Konzern gut entwickelt hätten, schrieben die Analysten in einer Studie vom Donnerstag. Immobilienscout24 bleibe derweil in einer starken Wettbewerbsposition und verfüge über gute Vermögenswerte. Mittelfristig dürften Umsatz und Gewinne von Scout24 stärker steigen als bei der Konkurrenz./gl/ajx

