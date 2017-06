Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Innogy von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 37,70 Euro belassen. Das Refinanzierungspotenzial der RWE-Ökostromtochter sollte nun eingepreist sein, schrieb Analystin Sofia Savvantidou in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Es gebe nur wenig Impulse für eine Beschleunigung des organischen Wachstums, da Windkraft auf See ein sehr wettbewerbsintensiver Bereich bleibe und das Handelsgeschäft in Großbritannien von einem regulatorischen Überhang geplagt werde. Sie sorge sich zudem ein wenig, dass für Innogy vor 2020 Wachstum durch Zukäufe ein Thema werden könnte./ajx/ag

