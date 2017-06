Seattle (ots) -



Prime-Mitglieder können 30 Stunden auf Angebote zugreifen - ab dem 10. Juli um 18:00 Uhr



- Fast 40 Prozent der weltweiten Blitzangebote kommen in diesem Jahr von Unternehmen und Händlern



Am Dienstag, den 11. Juli 2017 findet Amazons jährlicher Prime Day zum dritten Mal statt. Prime-Mitglieder können exklusiv von weltweit hunderttausenden Angeboten profitieren. Erstmals verlängert Amazon den Aktionstag von 24 auf 30 Stunden: Prime-Mitglieder haben bereits am 10. Juli ab 18:00 Uhr Zugriff auf Angebote aus nahezu allen Kategorien. Gleichzeitig weitet Amazon den Prime Day auf 13 Länder aus: Neue und bestehende Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Belgien, Italien, Kanada, Mexiko, Japan, Indien und China profitieren von den besten Angeboten des Jahres. Millionen preisreduzierter Artikel werden für Kunden am Prime Day auf Lager sein, darunter auch Angebote tausender Unternehmen und Händler. Wie sich Amazon auf den Prime Day vorbereitet, zeigt ein Blick hinter die Kulissen: https://youtu.be/-4dlCJ_5n4g. Wer beim Prime Day dabei sein möchte, aber noch kein Prime-Mitglied ist, kann sich jederzeit auf http://www.amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang kostenlos testen.



"Unsere Mitglieder lieben den Prime Day und wir haben uns sehr über ihr positives Feedback in den letzten beiden Jahren gefreut. Das inspiriert uns dazu, den Prime Day in diesem Jahr weiter zu verbessern", sagt Greg Greeley, Vice President Amazon Prime. "Alle Teams unseres Unternehmens arbeiten zusammen, um möglichst vielen Kunden noch mehr attraktive Angebote bieten zu können. Da 24 Stunden unserer Ansicht nach nicht ausreichen, um alle Angebote zu entdecken, haben Prime-Mitglieder 2017 ganze 30 Stunden Zeit, um am Prime Day einzukaufen."



Neu am Prime Day 2017



Der Prime Day ist ein Shopping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder - mit personalisierten Empfehlungen und dem Spaß am Entdecken der besten Angebote quer durch nahezu alle Bereiche von Amazon und Prime:



- Der längste Shopping-Tag des Jahres - 24 Stunden reichen nicht aus, um alle Angebote des Prime Day zu entdecken. Daher startet der Prime Day 2017 bereits am Montag, den 10. Juli, um 18:00 Uhr und bietet Prime-Mitgliedern volle 30 Stunden zum Stöbern und Einkaufen. - Passende Deals noch leichter finden - Die Angebote sind nach den beliebtesten Themen eingeteilt. Von Gartenbedarf über Technik bis hin zu Kunstgewerbeartikeln und mehr findet jeder das passende Produkt. - Prime Day Insider Guide und Beobachtungsfunktion - Damit Prime-Mitglieder den Prime Day bestmöglich nutzen können, gibt es in diesem Jahr den Prime Day Insider Guide mit Tipps und Tricks zum Einkaufen beim größten Shopping-Event des Jahres. Amazon bietet in drei hilfreichen Videos (https://www.amazon.de/b?node=4951330031) jede Menge Tipps rund um das Beobachten und Vormerken von Deals mit Hilfe der Amazon Shopping-App.



Aktionen bis zum Prime Day



Vom 5. Juli bis zum Prime Day finden Prime-Mitglieder auf Amazon.de täglich viele attraktive und exklusive Aktionen aus unterschiedlichen Kategorien, darunter:



- Amazon Music Unlimited - Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, profitieren vom besten Angebot in der Geschichte von Amazon Music. Sie können den Service mit Zugang zu über 40 Millionen Songs vier Monate lang für nur 0,99 Euro testen. Dieses Angebot gilt bereits ab dem 29. Juni. - Amazon Video - Prime-Mitglieder haben die Chance auf einen Gewinn in Höhe von 100.000 Euro, wenn sie in der Zeit vom 7. bis 11. Juli Amazon Video auf ihrem Fernseher via Fire TV, Fire TV Stick oder mit der Amazon Video App, die auf vielen Smart TVs und Spielekonsolen verfügbar ist, streamen. - Bücher - Am 9. Juli bietet Amazon exklusiv für Prime-Mitglieder ausgewählte englischsprachige Titel bis zu 15 Prozent günstiger an. - Audible - Prime-Mitglieder, die in eines von neun Audible-Originals Hörspielen reinhören, nehmen an der Verlosung von 100 Amazon Echos teil. - Prime Now - Dank des ultraschnellen Lieferservice Prime Now erhalten Prime-Mitglieder in Berlin und München ihre Bestellungen besonders schnell. Sie können sich zwischen einer Lieferung innerhalb einer Stunde für 6,99 Euro oder der kostenlosen Lieferung innerhalb eines frei wählbaren 2-Stunden-Zeitfensters entscheiden. Prime Now wird schon ab dem 5. Juli exklusive Angebote für Prime-Mitglieder bieten. Bestellungen sind über http://www.primenow.de sowie über die Prime Now App möglich. Neukunden in Berlin und München erhalten auf ihre erste Bestellung einmalig 10 Euro Rabatt sowie einen weiteren Rabatt von 10 Euro auf eine weitere Bestellung. Ausgeliefert wird in beiden Städten unter anderem mit elektrischen Lastenfahrrädern.



The Grand Tour Staffel 2 Prime Day Preview



Prime-Mitglieder können sich am Prime Day über einen exklusiven Teaser von The Grand Tour freuen. Der erste Blick auf das neue Filmmaterial der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel zeigt Jeremy, Richard und James in Mosambik, der Schweiz und Großbritannien. Diese exklusive Prime Day Preview können Prime-Mitglieder vor dem Start der kompletten zweiten Staffel von The Grand Tour später in diesem Jahr ansehen.



Unternehmen und Händler am Prime Day



Der Prime Day 2016 war weltweit ein Rekorderfolg für teilnehmende Händler und Unternehmer. Die Anzahl der Bestellungen bei Händlern und Unternehmern, die auf Amazon Deals für Prime-Mitglieder angeboten haben, hat sich am Prime-Day fast verdreifacht - sowohl in den USA als auch weltweit. Auch in diesem Jahr sind tausende Händler beim Prime Day dabei und fast 40 Prozent der Blitzangebote werden von Unternehmen und Händlern stammen. Die Vorfreude auf den Prime Day 2017 ist dementsprechend groß:



- "Der Amazon Prime Day bietet uns die hervorragende Möglichkeit, unsere Holzspiele - Knobelspiele und klassische Brettspiele - zum besonders günstigen Preis anzubieten und so in kürzester Zeit auch viele neue Kunden zu gewinnen. Der Prime Day 2016 war schon ein großer Erfolg. Nun hoffen wir, dieses Ergebnis in diesem Jahr noch übertreffen zu können", so Horst Dirks, Inhaber von Logoplay Holzspiele. - "Wir sind eine junge Modemarke aus München für innovative, handgefertigte Geldbeutel. Wir wollen den Prime Day nutzen, um von möglichst vielen Kunden entdeckt zu werden und unsere Marke bekannter zu machen - dafür gibt es die besten Deals im Jahr mit 40 Prozent Rabatt für Kunden auf ausgewählte Modelle", sagt Florian Tremmel, Geschäftsführer von Jaimie Jacobs.



