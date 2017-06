Frankfurt - EZB-Präsident Mario Draghi sorgte am Dienstag mit falkenhaft aufgenommenen Aussagen für heftige und nachhaltige Marktbewegungen, berichten die Analysten der Helaba.So sei die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen vor dem Hintergrund zunehmender Spekulationen auf eine geldpolitische Wende innerhalb eines Tages um 14 Bp gestiegen, und auch gestern habe sich der Trend zunächst fortgesetzt. Aktuell notiere die Bund 2027 bei knapp 0,4%. Im kurzen Laufzeitbereich sei ebenfalls ein Renditezuwachs zu beobachten, wenn auch in geringerem Umfang. Die 2-jährige Benchmarkanleihe habe per Saldo um vier Renditestellen zugelegt auf derzeit -0,527%. Die deutsche Finanzagentur dürfte insofern erleichtert sein, dass ihre Schatz-Aufstockung zu Beginn der Aufwärtsbewegung und somit "nur" zu -0,61% erfolgt sei.

