Frankfurt - Die chinesische Landeswährung Yuan ist im Höhenrausch. Allein seit Dienstag hat sie rund ein Prozent an Wert gewonnen. In der Nacht auf Donnerstag mussten Anleger zwischenzeitlich nur noch 6,7732 Yuan für einen Dollar hinblättern. Das ist der niedrigste Wert seit den heftigen Reaktionen an den Finanzmärkten auf die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im November.

Händler berichteten von Dollar-Verkäufen durch chinesische Banken in einem erheblichen Ausmass. Demnach reagieren die Institute auf die jüngste ...

