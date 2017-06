Düsseldorf - Der jüngste Preisrückgang der weltweiten Ölpreise und fallende Inflationserwartungen im Inland führen derzeit zu abnehmenden Renditen indischer Staatsanleihen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das zuletzt veröffentlichte Sitzungsprotokoll des geldpolitischen Ausschusses lasse erkennen, dass die Mehrheit dessen Mitglieder den disinflationären Trend in der Volkswirtschaft mit hoher Aufmerksamkeit beobachten würden. Derzeit werde vorübergehend sogar mit Preissteigerungen in der Jahresrechnung unterhalb der von der Notenbank erwünschten Zielzone von 2% bis 6% gerechnet. Der Terminhandel nehme bei der Preisgestaltung inzwischen eine Rücknahme der Leitzinsen in den kommenden Monaten um rund 25 Basispunkte vorweg. Die Analysten würden die Zinssenkung von 6,25% auf 6,0% noch im laufenden Quartal erwarten. Für Anleger würden indische Staatspapiere dadurch wahrscheinlich ihre Attraktivität behalten, vor allem am langen Ende. (29.06.2017/alc/a/a)

