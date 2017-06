Schwarzach am Main - Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) will die 66 Mrd. US-Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto noch in diesem Jahr über die Bühne bringen, so die Experten vom "ZertifikateJournal"."Das ist realistisch", habe Bayer-Chef, Werner Baumann, kürzlich erklärt. Noch in diesem Monat, so Baumann, wolle man die Genehmigung des Deals bei der EU-Kommission beantragen. Bisherige Gespräche mit den Wettbewerbshütern seien konstruktiv verlaufen. Dennoch sei eine vertiefte Prüfung des Vorhabens durch die EU-Kommission wahrscheinlich. Zugleich habe er darauf verwiesen, dass die Übernahme Bayers Investitionen in andere Sparten für die nächsten Jahre bremsen könnte. Doch das scheine die Anleger nicht groß zu stören. Die Aktie laufe seit Ende 2016 schnurstracks nach oben. Eine Protect Aktienanleihe (ISIN DE000VL2D001/ WKN VL2D00) von Vontobel auf Bayer biete Schutz, falls der Wind doch irgendwann drehe. (Ausgabe 25/2017) (29.06.2017/alc/n/a)

