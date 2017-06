Der Streit über die Zukunft des Mercedes-Werks Untertürkheim zieht die Produktion in Mitleidenschaft. Die Frühschicht in der E-Klasse-Fertigung fällt am Samstag aus. Es geht um die Umstellung auf Elektroautos.

Der Streit zwischen der Chefetage und der Arbeitnehmerseite im Daimler-Stammwerk Stuttgart-Untertürkheim legt Teile der Produktion lahm. Nachdem der örtliche Betriebsrat die Genehmigung von Überstunden ab Samstag verweigert hatte, sagte das Management für diesen Samstag nun die Frühschicht im Sindelfinger Werk zur E-Klasse-Produktion ab.

Die Arbeitnehmervertretung will damit den Druck in der Verhandlung mit dem Management über die Umstellung des Standortes auf die Elektromobilität verstärken. "Das Unternehmen muss merken, dass ...

