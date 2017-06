Liebe Leser,

der ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF konnte in den vergangenen 12 Monaten satte 39 % aufsatteln. Dabei ist der Fonds mit einer Gesamtkostenquote TER von 0,95 % vergleichsweise günstig gewesen. Das gute Ergebnis ergab sich durch Investitionen in Unternehmen des Robotik- und Automationssektors. Der Fonds investiert dabei nach Maßgabe eines selbst aufgestellten Indizes, der nur Unternehmen abbildet, die bestimmte Größenkriterien erfüllen, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...