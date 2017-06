FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie verstärkt seine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Royal Tech CSP Limited. Die Unternehmen vereinbarten eine Partnerschaft für die Lieferung von neuem Wärmeträgeröl für Solarthermie-Kraftwerke auf Basis von CSP-Technologie (Concentrated Solar Power) in China. Demnach wird Royal Tech in China exklusiv mit dem von Wacker Chemie neu entwickelten Soliconöl der Marke Helisol beliefert. Royal Tech baut aktuell ein Solarkraftwerk in der chinesischen Stadt Yunmen mit einer Leistung von 50 Megawatt.

Wacker-Vorstandsmitglied Auguste Willems sagte: "Unsere Partnerschaft mit Royal Tech trägt dazu bei, den Wirkungsgrad von Solarthermie-Anlagen signifikant zu steigern und so auch die Marktposition beider Unternehmen im Markt für hocheffiziente CSP-Anlagen zu stärken."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sul/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 04:44 ET (08:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.