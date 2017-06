Zürich - Die heute vom Credit Suisse Research Institute in Zusammenarbeit mit führenden Experten der London Business School und der Cambridge Judge Business School veröffentlichte Studie «Switzerland: A Financial Market History» untersucht die Ursprünge des wirtschaftlichen Erfolges der Schweiz. Sie nennt dabei die langfristige Stabilität des Landes und seine niedrige Inflationsrate als wichtige Erfolgsfaktoren. Der Bericht, der sich auf den Datensatz des Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook stützt, beleuchtet den schweizerischen Finanzmarkt aus einer langfristigen Perspektive und vergleicht dessen Performance mit 22 ausgewählten Märkten. Die Analyse umfasst den Zeitraum von 1900 bis 2016, deckt Aktien und Anleihen ab und beschreibt die Entwicklungen der Inflationsraten und Währungen der untersuchten Länder.

Die von Elroy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton verfasste Studie veranschaulicht die Stärke und Stabilität des Schweizer Finanzmarktes. Obwohl die Schweiz als kleines Land gerade einmal 0,1 % der Bevölkerung und weniger als 0,01 % der Landmasse der Welt ausmacht, ist sie der siebtgrösste und einer der am wenigsten volatilen Aktienmärkte weltweit und erreicht einen Anteil von 3 % an der gesamten weltweiten Aktienmarktkapitalisierung.

Urs Rohner, Vorsitzender des Credit Suisse Research Institute und Präsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group, kommentiert: «Die international führende Position der Schweiz ist die besondere Aufmerksamkeit der Anleger wert. Es verdeutlicht, dass wichtige Stakeholder die differenzierenden Stärken der Schweizer Wirtschaft und des Finanzplatzes Schweiz - die diesen beeindruckenden Track Record ermöglicht haben - weiterhin fördern und unterstützen müssen.»

Videokommentar von Urs Rohner, Vorsitzender des Credit Suisse Research Institute und Präsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group:



Stabilität führt zu überdurchschnittlichen Renditen in der Schweiz

Dem Bericht zufolge belegte die Schweiz in der 117-jährigen Auswertungsperiode bei den am wenigsten volatilen Aktien- und Anleihenmärkten die ...

