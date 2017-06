Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-29 / 11:00 Mit der Software Valuemation können sämtliche Serviceprozesse eines Unternehmens abgebildet, gesteuert und optimiert werden. Sie wird im IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service Management zum Einsatz. Ab dem 30. Juni ist die neue Version 5.0 verfügbar. Diese zeichnet sich besonders durch ein intuitives, ergonomisches Nutzerkonzept, die entsprechende prozessorientierte Anwenderführung sowie durch ein neues User Experience Design aus. *Neue Oberfläche und Usability* Die Neugestaltung des Oberflächen-Designs und die weitergehende Optimierung der Usability war ein zentraler Schwerpunkt dieser neuen Produktversion. Die Komplexität der Anwendung wurde stark reduziert und der Bedienkomfort gesteigert. Viele Operationen können in grafischen Ansichten mit der Maus gesteuert werden. Das gilt z.B. für die Visualisierung von Servicestrukturen oder die Pflege der CMDB mittels Drag & Drop. Mit dem neuen WYSIWYG-Editor geht die Anpassung der Benutzeroberfläche an die eigenen Bedürfnisse nun schneller und einfacher vonstatten. *Intelligentes Ticket-Routing* Mittels intelligenter Textanalyse wird der inhaltliche Kern eines Tickets automatisch erkannt, das Ticket entsprechend klassifiziert und automatisch der richtigen Bearbeitergruppe zugeteilt. Durch intelligente Algorithmen bringt sich das System die Klassifizierungsregeln selbst bei und lernt ständig dazu. Somit entfallen der bisher notwendige manuelle Klassifizierungsschritt und die manuelle Ticketweiterleitung. Und zwar nicht nur bei IT-Tickets, sondern auch bei Tickets aus den Non-IT-Bereichen wie Human Resources, Facility Management oder Field Service Management. *Vordefinierte Prozesse und Reports für das HR-Service-Management* Speziell für den Einsatz im Personalbereich wurden wichtige Prozesse und Reports bereits vordefiniert. Die Implementierung eines HR-Service-Management-Systems kann somit deutlich schneller erfolgen. *Prozesstreu nach ITIL*(R)*-Standard* Valuemation ist eine international anerkannte, breit etablierte Software-Suite. Pink Elephant, die weltweit bekannteste Zertifizierungsorganisation, bescheinigt der USU AG und ihrer Software-Suite Valuemation höchste Prozesstreue in der maximal möglichen Anzahl von 16 ITIL(R)-Prozessen. Aktuell gibt es nur zwei Software-Anbieter weltweit mit dieser Auszeichnung. *Mehr Informationen über Valuemation 5.0* Detaillierte Informationen und grafische Eindrücke von der neuen Produktgeneration sind verfügbar auf der Website www.valuemation.com [1] Interessierte können sich über die Valuemation-Suite und die Neuerungen in der Version 5.0 auch in einem aufgezeichneten Webinar unverbindlich informieren. Zum Webinar [2] _Diese Pressemitteilung ist unter _www.usu.de [3] _abrufbar._ *USU AG* Die 1977 gegründete USU AG [4] gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Der Geschäftsbereich Valuemation [5] unterstützt Unternehmen mit umfassenden, ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Kunden steuern damit sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen, überwachen und verrechnen. Zum Einsatz kommt dabei die gleichnamige Software Valuemation [5], eine modulare, integrierte und ITIL(R)-zertifizierte Produktsuite. Sie wird im IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service Management zum Einsatz. Von Analystenhäusern und Zertifizierungsunternehmen wird Valuemation als weltweit führend eingestuft. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: USU AG Schlagwort(e): Forschung/Technologie 2017-06-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 587545 2017-06-29 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3b15faad4d4431c4278f5e94bdc92fe8&application_id=587545&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5e14a2cf503e6e9029b234e46f88a16a&application_id=587545&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4ab6e383e222927f218b2399f240b61a&application_id=587545&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=970204e0a980b4e6cf68d430c37b381e&application_id=587545&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0cbb4d1637aa55c7a79cd9325afe769e&application_id=587545&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 05:00 ET (09:00 GMT)