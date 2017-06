Tausch und Kauf - der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 8,75%-Anleihe 2013/18 der Metalcorp Group B.V. (A1HLTD) verkauft und die 7,00%-Anleihe 2017/22 der Metalcorp Group B.V. (A19JEV) neu in das Portfolio aufgenommen. Darüber hinaus hat der FONDS die 6,00%-Anleihe der Superior Industries International, Inc. (WKN A19J4J) gekauft. Das teilte das Fondsmanagement heute mit. Die Superior Industries International hat unlängst die am KMU-Anleihen-Markt bekannte UNIWHEELS AG übernommen.

Metalcorp-Anleihe 2017/22

"Mit der 8,75%-Metalcorp-Anleihe hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für seine Anleger einen signifikanten Gewinn erwirtschaftet. Neben dem während der Haltezeit vereinnahmten Zinskupon von 8,75% p.a. hat der Fonds darüber hinaus deutliche Kursgewinne verbucht. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nutzte immer wieder Kurs-Chancen, um seinen Bestand sukzessive zu Kursen zum Teil deutlich unter pari auszubauen und verkaufte seinen Komplettbestand nun zum Allzeit-Hoch und somit deutlich über pari", so Gerhard Mayer, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG.

ANLEIHE CHECK: Im Rahmen der ausschließlich ...

