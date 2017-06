Die Explorationsaktivitäten im Yukon sind im vergangenen Jahr geradezu dramatisch angestiegen. Und große Goldproduzenten wie Goldcorp (WKN 890493) oder Agnico Eagle Mines (WKN 860325) haben über Akquisitionen, Earn-in-Vereinbarungen oder Kapitalbeteiligungen seit 2016 rund 667 Mio. Dollar in Junior-Goldexplorer im Yukon investiert! Genau in diesem Hotspot verfügt auch Nevada Zinc (WKN A14P3D / TSX-V NZN) über insgesamt zehn Liegenschaft von denen drei bereits in einem fortgeschrittenen Stadium sind. Um deren Wert besser realisieren zu können, hat man sie nun in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert.

Den vollständigen Artikel lesen ...