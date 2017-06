Bad Marienberg - Die publity AG (ISIN DE0006972508/ WKN 697250) hat für den publity Performance Fonds Nr. 6 beim "Haus der Wirtschaftsförderung" in Duisburg gleich drei neue langfristige Mietverträge abschließen können und erhöht somit den Vermietungsstand von 21% auf 68%, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

