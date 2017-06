Lieber Leser,

die Aktie der Commerzbank konnte am Dienstag einen mächtigen Kurssprung vollführen und diesen Trend auch am Mittwoch bestätigen. Hierbei gelang es dem DAX-Titel sogar, die psychologisch bedeutsame 10-Euro-Marke zu überqueren. Seit Anfang Mai bewegte sich das Papier vor allem seitlich, nun scheint der Ausbruch nach oben geglückt zu sein. Obendrein beschert der Kursanstieg der Aktie ein neues 18-Monats-Hoch, was ebenfalls für ein technisches Kaufsignal ... (Hermann Pichler)

