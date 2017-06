Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-29 / 11:34 Die SeniVita Social Estate AG (SSE) hat im Wege der wirtschaftlichen Neugründung eine Gesellschaft (GmbH) übernommen. Die 100prozentige Tochtergesellschaft soll als Pflegedienstleister in den von der SSE gebauten Seniorenwohnanlagen tätig werden. Ziel ist es, wie bereits mitgeteilt, zusätzliche Kapazitäten im Bereich der Pflege aufzubauen, die für die dynamische Entwicklung der SSE benötigt werden. Derzeit sind mehrere Anlagen in Planung bzw. Bau, die in der Regel aus Pflegeappartements und Tagespflegeeinrichtungen bestehen. Die neue Gesellschaft, die sowohl im Bereich der ambulanten als auch in der teilstationären Pflege tätig werden wird, soll zudem dafür sorgen, dass bei der Konzeption der Projekte pflegerische Aspekte und technische Innovationen in besonderem Maße einfließen. Ein Zukunftsthema, mit dem sich die SSE-Tochtergesellschaft befassen soll, sind beispielsweise Assistenzsysteme, die das selbstbestimmte Wohnen im Alter optimieren können. Ansprechpartner: SeniVita Social Estate AG Parsifalstraße 31 95445 Bayreuth Tel. +49 921 2305906 0 E-Mail: info@sse-ag.de *Über SeniVita Social Estate AG* Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung, Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege. Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege. Eigentümer der SeniVita Social Estate AG sind die SeniVita Sozial gGmbH (50%), Ed. Züblin AG (46%) und grosso holding GmbH (4%). Weitere Informationen unter: www.senivita-social-estate.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SeniVita Social Estate AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-06-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Social Estate AG Parsifalstraße 31 95445 Bayreuth Deutschland ISIN: DE000A13SHL2 WKN: A13SHL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 587641 2017-06-29 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a9c001e69a434b159dc198e627757dcc&application_id=587641&site_id=vwd&application_name=news

