Der Autobauer und die Landesbank haben gemeinsam die neue Internet-Technik Blockchain getestet. Unternehmen aus allen Branchen setzen große Hoffnungen in die Verschlüsselungstechnologie.

Frühzeitig wollen sie die Chancen ausloten, rechtzeitig Know-How aufbauen - das wollen der Autohersteller Daimler und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) bei der Internet-Technik Blockchain. Gemeinsam haben sie Blockchain jetzt bei einer Schuldschein-Transaktion eingesetzt. Daimler sammelte auf diesem Wege 100 Millionen Euro bei Investoren ein.

Der Schritt der beiden Stuttgarter Unternehmen zeigt: Jeder will an Blockchain dranbleiben, keiner will etwas verpassen, auch wenn der Einsatz der Technik, von der sich manche Beobachter große Veränderungen versprechen, noch am Anfang steht.

Etliche deutsche Banken und auch andere Unternehmen pirschen sich derzeit an Blockchain heran. Auch die Deutsche Börse und die Bundesbank experimentieren gemeinsam für die Abwicklung digitaler Wertpapiere. Der Pilot von Daimler und LBBW ist dabei ein Versuch unter vielen. Auch die Schweizer Großbank UBS experimentiert mit Krypto-Anleihen, die auf Blockchain basieren.

