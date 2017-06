Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB vor der Berichtssaison europäischer Investitionsgüterkonzerne für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Die wichtigsten Trends blieben eine Verbesserung in den kurzzyklischen Geschäftsbereichen sowie in der Prozessindustrie, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Donnerstag. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2017 erschienen einen Tick zu niedrig./mis/ajx

ISIN: CH0012221716