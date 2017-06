Baltimore - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich nach Einschätzung von Kenneth Orchard, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter T. Rowe Price, für den Schwenk in ihrer Geldpolitik Zeit lassen.Jüngste Äußerungen des Präsidenten der EZB, Mario Draghi, auf der Notenbankkonferenz in Sintra (Portugal) würden darauf hindeuten, dass die EZB die Zügel in ihrer bislang lockeren Geldpolitik langsam anziehen werde. "Einen raschen Schwenk im Stil der FED, mit dem einige Marktteilnehmer zur Mitte kommenden Jahres rechnen, wird es bei ihr aber nicht geben", prognostiziere Kenneth Orchard vom US-Vermögensverwalter T. Rowe Price. "Zudem hat die Zentralbank in gewisser Weise schon jetzt den Fuß vom Gas genommen."

