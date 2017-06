Hamburg (ots) - Schrille Shows, einmalige Sounds und Songs, die den Metal prägten - dafür steht "Black Sabbath". Am 28. September zeigt CinemaxX mit "Black Sabbath: The End of the End" die Aufzeichnung des letzten Konzerts der Heavy-Metal-Legenden in 27 Kinos deutschlandweit. Vor einer vollen Arena verabschiedete sich "Black Sabbath" im Februar 2017 in ihrer Gründungsstadt Birmingham von ihren Fans. Als exklusiven Blick hinter die Kulissen gibt es persönliche Interviews mit Frontmann Ozzy Osbourne und den anderen Bandmitgliedern. Tickets (ab 12,50 EUR) für dieses einmalige Konzerterlebnis - präsentiert in MAXXIMUM 4K - gibt es unter www.cinemaxx.de/blacksabbath.



Am 28. September kehrt die Heavy-Metal-Band "Black Sabbath" bei CinemaxX ein letztes Mal auf die Bühne zurück. "Black Sabbath: The End of the End" zeigt das letzte Konzert der Band, das sie, fast 50 Jahre nach ihrer Gründung, vor tausenden Fans in Birmingham spielte. Mit Hits wie "Paranoid", "Iron Man" und "War Pigs" bringen die lebenden Legenden das Publikum zum Kochen und zeigen, dass sie nach all der Zeit nichts an Rock verloren haben. "Black Sabbath: The End of the End" zeigt zudem nie zuvor gesehene Interviews der Bandmitglieder und mit Frontmann Ozzy Osbourne.



Dank MAXXIMUM 4K kommen die Fans bei CinemaxX auch in den vollendeten Genuss dieser gestochen scharfen, detail- wie kontrastreichen Bildexplosion! Das audiovisuelle Spektakel entfaltet seine Bildgewalt perfekt dank der Sony 4K Ultra HD Projektoren in den teilnehmenden CinemaxX Kinos.



Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg.



Tickets für "Black Sabbath - The End of the End" gibt es an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos und auf www.cinemaxx.de/blacksabbath oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.



