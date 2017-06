Für die Aktie von Paion (WKN: A0B65S) sagten wir nach den News über positive US-Studienergebnisse gestern einen kurzen Hype, gefolgt von einem Abverkauf voraus. Auch diesmal hat uns unser Gefühl nicht getäuscht und der Wert büßt von seinem heutigen Tageshoch bei 3,68 Euro zwischenzeitlich wieder rund -13% ein, notiert aktuell bei nur noch 3,22 Euro.

Die Reaktion des Marktes hat viele verständliche Gründe, die wir bereits seit Wochen besprechen. So war ein Studienerfolg des kurzwirksamen Anästhetikums Remimazolam bereits eingepreist und die Kursgewinne in den vergangenen Wochen ließen nicht mehr viel Luft nach oben zu. Zweitens ist eine Zulassung des Medikaments noch längst nicht sicher und mindestens noch in weiter Ferne. Die vermeldeten Ergebnisse werfen unter Anlegern nun sogar Fragen auf, ob das Studiendesign wirklich den Anforderungen der insbesondere gegenüber ausländischen ...

