3M hat seit 2002 seine Emission von Treibhausgasen um 67 Prozent

gesenkt. Das geht aus dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht des

Multitechnologiekonzerns hervor.



Mit dem «Sustainability Report 2017» informiert 3M über seine

weltweiten Strategien, Ziele und Erfolge beim nachhaltigen

Wirtschaften. So hat das Unternehmen weltweit zwischen 2005 und 2016

seinen Wasserverbrauch um über ein Drittel und seine

Produktionsabfälle um knapp ein Viertel im Verhältnis zum Nettoumsatz

gesenkt. Auch sozial zeigte sich der Konzern engagiert: 3M

Mitarbeitende leisteten allein im vergangenen Jahr rund 350?000

Stunden freiwillige Arbeit für humanitäre Projekte.



Ehrgeizige langfristige Ziele



In seinem Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert 3M auch seine

langfristigen Ziele. Dazu gehört etwa, die Energieeffizienz bis 2025

um 30 Prozent im Verhältnis zum Nettoumsatz zu steigern und den

Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch auf 25

Prozent zu erhöhen. Zudem arbeitet 3M intensiv mit seinen Kunden

zusammen, um diese durch den Einsatz von 3M Technologien bei der

Reduktion ihrer CO2-Emissionen zu unterstützen.



3M erneut im Dow-Jones-Nachhaltigkeitsindex gelistet



Für sein Engagement wird 3M regelmässig von unabhängigen

Institutionen ausgezeichnet. So ist der Multitechnologiekonzern zum

17. Mal infolge im Dow-Jones-Nachhaltigkeitsindex vertreten. Seit

1999 zählt das internationale Ranking 3M ohne Unterbrechung zu den

zehn Prozent der weltweit grössten Unternehmen mit den besten

Nachhaltigkeitsleistungen in ihrer Branche. Im Februar erhielt 3M

zudem den renommierten Catalyst Award. Dieser ehrt jährlich

herausragende Initiativen, die die Chancen von Frauen im Berufsleben

weltweit verbessern.



Über 3M



Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA,

gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit.

3M ist mit mehr als 90 000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und

erzielte 2016 einen Umsatz von 30 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine

Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenen

Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 50 000

verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25

000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten,

die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.



