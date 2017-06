Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rocket Internet nach Festlegung des finalen Angebotspreises für die Beteiligung Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Beim Emissionspreis von 25,50 Euro je Aktie liege der Gesamtwert für des Essens-Lieferdienst mit 4,4 Milliarden Euro über den von ihm geschätzten rund 3 Milliarden Euro, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer Studie vom Donnerstag. Auch der Ausstieg beim Online-Händler Lazada sei erfolgreich gelungen. Der Börsengang von Blue Apron in den USA sende allerdings negative Signale für Rockets Kochbox-Beteiligung Hello Fresh./ag/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0049 2017-06-29/14:01

ISIN: DE000A12UKK6