Bern - Zwei Tage nach der jüngsten weltweiten Angriffswelle mit Erpressungssoftware hat Bundesrat Guy Parmelin vor Sparen bei der Cybersicherheit gewarnt: "Wer bei der Cybersicherheit sparen will, tut dies auf Kosten der Allgemeinheit und gefährdet damit die Sicherheit der Schweiz."

"Wer seinen Aufgaben nicht nachkommt, gefährdet uns. Wer sich Daten stehlen lässt, wer einen Virus weitergibt, der andere angreift, der schadet uns", sagte der Schweizer Verteidigungsminister am Donnerstag in seiner Rede an einer Telekomtagung des Branchenverbandes Asut in Bern.

Ein bisschen Informatiksicherheit genüge nicht mehr. "Wir sprechen hier von einem Schlüsselbereich unserer Sicherheitspolitik. Die Zeiten der netten, jungen Hacker mit Pickel im Gesicht, die von ihren Garagen aus arbeiten, sind vorbei", sagte Parmelin.

Heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...