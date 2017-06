Die Baader Bank hat BASF nach einem Informationstag zur Digitalisierung im Bereich Forschung & Entwicklung (F&E) auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Im Zuge des sich verschärfenden Wettbewerbs in der Chemiebranche könnte die Digitalisierung ein Unterscheidungsmerkmal werden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Donnerstag. BASF sei einer der am besten aufgestellten Chemiekonzerne. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen rechnet Mayer damit, dass die Nachfrage weiter stark war./ck/ajx

ISIN: DE000BASF111