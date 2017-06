Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach einem Investorentag mit Fokus auf Innovation und Digitalisierung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Für die Fundamentaldaten des Chemiekonzerns sehe er Gefahren, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Donnerstag. Die Bewertung erscheine immer noch überzogen. Langfristig könnte BASF unter den umfangreichen Produktionsstätten in Europa sowie Überkapazitäten in der Branche leiden./ajx/mis

AFA0070 2017-06-29/15:09

ISIN: DE000BASF111